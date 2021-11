Importação de soja dos EUA pela China despenca em outubro devido à baixa demanda

PEQUIM (Reuters) – As importações de soja vindas dos Estados Unidos pela China caíram fortemente em outubro em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados alfandegários neste domingo, atingidas por fraca demanda e exportações limitadas.

A China comprou 775.331 toneladas de soja norte-americana em outubro, uma queda de 77% ante as 3,4 milhões de toneladas registradas um ano antes, de acordo com dados publicados pela Administração Geral de Alfândegas.

As exportações de soja dos EUA normalmente aumentam no quarto trimestre do ano, quando a colheita está em andamento e seus grãos dominam o mercado.

No entanto, as margens baixas de esmagamento e os preços competitivos dos grãos brasileiros reduziram o apetite das empresas de processamento chinesas pelas cargas norte-americanas, disseram operadores.

(Por Hallie Gu, Cheng Leng e Shivani Singh)

