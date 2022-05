Importação de soja da China aumenta em abril após atrasos na chegada de cargas

PEQUIM (Reuters) – As importações de soja da China subiram em abril em relação a um mês atrás, ajudadas pela chegada de cargas atrasadas por causa do mau tempo e de colheitas lentas na América do Sul, mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira.





O maior importador de soja do mundo trouxe 8,08 milhões de toneladas da oleaginosa em abril, um aumento de 27% em relação aos 6,35 milhões de março, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas.

Os números também subiram ante as 7,45 milhões de toneladas registradas em abril do ano anterior.

“Os carregamentos atrasados ​​de soja brasileira chegaram gradualmente e as importações de soja da China em maio devem continuar subindo e atingir cerca de 9,4 milhões de toneladas”, disse Zou Honglin, analista da seção agrícola da Mysteel, uma consultoria com sede na China.

Nos primeiros quatro meses do ano, a China importou 28,36 milhões de toneladas de soja, queda de 0,8% ante 28,59 milhões no ano anterior, segundo os dados.

O mau tempo no Brasil atrasou a colheita e as exportações do principal fornecedor de soja da China, levando a menores chegadas nos primeiros meses do ano.

Os preços do farelo de soja na China subiram para recordes à medida que os suprimentos diminuíram, mas caíram à medida que mais cargas chegaram.

A China deve precisar de 7 milhões a 8 milhões de toneladas de soja por mês até agosto, disseram traders.

Embora a demanda em maio tenha sido coberta em sua maioria, os trituradores chineses demoraram a comprar soja para embarques de junho a agosto, já que as margens de esmagamento baixas reduziram o apetite, informou a Reuters em abril.

Desde então, importadores registraram mais cargas de soja brasileira para embarque nos próximos meses, disseram traders.

(Por Hallie Gu e Dominique Patton)