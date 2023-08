Importação de soja chinesa recua 5,3% em julho, para 9,73 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 13:40 Compartilhe

São Paulo, 8 – A China importou 9,73 milhões de toneladas de soja em julho deste ano, de acordo com dados preliminares publicados nesta terça-feira, 8, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). O volume representa recuo de 5,3% ante igual mês do ano passado.

Em termos de valores, as importações de soja no mês passado totalizaram US$ 5,46 bilhões. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, as importações de soja somaram 62,30 milhões de toneladas, avanço de 15% ante igual período de 2022.

Segundo a Gacc, a China importou 778 mil toneladas de óleos vegetais comestíveis em julho, 2,23% acima do registrado em julho do ano anterior. Em termos de valores, as compras somaram US$ 763,3 milhões. De janeiro a julho, foram comprados 5,274 milhões de toneladas, 119% a mais do que um ano antes.

As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 679 mil toneladas em julho, aumento de 2,11% ante julho de 2022. Em valores, as importações no mês passado somaram US$ 2,7 bilhões. Nos sete primeiros meses do ano, foram comprados 4,49 milhões de toneladas, incremento de 9,5% na comparação anual.

A China importou 1,143 milhão de toneladas de fertilizantes em julho deste ano, queda de 5,9% na comparação com igual mês do ano anterior, disse a Gacc.

Essas importações totalizaram US$ 763,3 milhões. Nos primeiros sete meses de 2023, as importações de adubo totalizaram 7,177 milhões de toneladas, aumento de 34,6% ante igual período do ano passado.

