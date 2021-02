Importação de revólveres e pistolas no governo Bolsonaro superam números de mandatos de Lula, Dilma e Temer juntos

Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro (sem partido), o crescimento dos números de importações de pistolas e revólveres só aumenta. Conforme dados do Ministério da Economia, somente nos últimos dois anos e um mês mais de 170 mil armas deste tipo entraram no País.

Ao todo, em 2020, foram 105,9 mil revólveres e pistolas importados, o que representa uma alta de 94% se comparado com 2019. Já neste ano, em menos de dois meses, mais de 9,7 mil entradas foram registradas.

Em comparação com outros presidentes, a gestão Bolsonaro em apenas dois anos já superou a quantidade de armas desse tipo importadas nas gestões de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, com 103, 8 mil.

Promessa de campanha

Assim como prometeu na corrida presidencial, Bolsonaro tem colocado em prática sua política armamentista, Já em 2019, o presidente publicou um decreto para retirar uma restrição, na qual o governo permitiu a compra de armas sem precisar que existam modelos parecidos que sejam fabricados no Brasil.

Outra medida do presidente foi zerar a alíquota de importação para armas como pistolas e revólveres. No entanto, a decisão foi foi suspensa pelo ministro Edson Fachin , do Supremo Tribunal Federal ( STF ). Vale lembrar que a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu uma reavaliação para a medida.

Compra de armas

Quanto aos dados que representam o gasto em armas, o Brasil atingiu no último ano a quantia de US$ 29,3 milhões. Já em 2019, esse número não passou de US$ 21,2 milhões. Entre os principais fornecedores de armas está os Estados Unidos seguidos pela Áustria.

Com tudo isso, a quantidade de pedidos de registros de novas armas também saltou significativamente. Foram 179.771 novos registros em 2020, uma alta de 91% se comparado com 2019.

