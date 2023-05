Importação de minério de ferro pela China aumenta 5% em abril, aponta alfândega

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 11:21 Compartilhe

PEQUIM (Reuters) – A China importou 90,44 milhões de toneladas de minério de ferro em abril, alta de 5,1% em relação ao ano anterior, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas na terça-feira.

O maior consumidor mundial de minério de ferro trouxe 385 milhões de toneladas do ingrediente siderúrgico nos primeiros quatro meses do ano, um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior, segundo a alfândega.

As exportações de aço da China em abril cresceram 59,2% no ano, para 7,93 milhões de toneladas, com volumes totais de janeiro a abril em 28,01 milhões de toneladas, alta de 55% em relação ao ano anterior, mostraram dados da alfândega.

(Reportagem de Amy Lv e Dominique Patton em Pequim)

