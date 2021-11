Importação de minério de ferro pela China recua pelo 2º mês com menor demanda

PEQUIM (Reuters) – As importações de minério de ferro pela China caíram 4,2% em outubro, registrando um segundo mês consecutivo de queda, mostraram dados alfandegários neste domingo, uma vez que a produção de aço restringe a demanda pela matéria-prima.

O maior consumidor mundial de minério de ferro importou 91,61 milhões de toneladas do produto no mês passado, ante 95,61 milhões em setembro, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas.

O número também representa uma queda de 14,2% em relação a outubro de 2020, depois que o governo apertou os controles ambientais e a demanda por produtos siderúrgicos enfraqueceu.

“Nos próximos anos, os controles de consumo de energia da China continuarão pesando sobre sua produção de aço bruto e também afetarão sua demanda por minério de ferro importado”, disse a GF Futures a clientes em uma nota antes dos dados.

Os preços dos contratos futuros de minério de ferro mais negociados na Bolsa de Commodities de Dalian caíram cerca da metade desde o pico em meados de maio de 1.227 iuanes (191,90 dólares) por tonelada.

A GF Futures espera que as importações de minério de ferro da China caiam de 5% a 7% no segundo semestre do ano, à medida que a produção de aço cai.

Nos primeiros dez meses de 2021, a China importou 933,48 milhões de toneladas de minério de ferro, uma queda anual de 4,2%.

(Por Min Zhang e Shivani Singh)

