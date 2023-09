Importação de frango da Ucrânia irrita avicultores franceses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/09/2023 - 12:12 Compartilhe

O recente aumento das importações de frango ucraniano na Europa começa a incomodar os avicultores franceses, que denunciam a concorrência de baixo custo de um país que pede solidariedade e respeito pelas regras do livre-comércio.

A chegada de aves ucranianas aumentou desde que a União Europeia (UE) suspendeu, em maio de 2022, os direitos aduaneiros ao país devastado pela guerra com a Rússia para apoiar sua economia.

Oficialmente, a importação de carne de aves ucraniana para França disparou 74% no primeiro semestre, em termos anuais, embora continue sendo ínfima.

Nesse período, representou 8,1 milhões de euros (8,6 milhões de dólares), menos de 1% do total das importações de carne de aves na França, segundo a Alfândega francesa.

Mas estes números “não refletem a realidade”, afirma o diretor da organização avícola interprofissional Anvol, Yann Nédélec, já que o frango ucraniano costuma passar, antes, por fábricas na Europa que não são obrigadas a indicar sua origem.

Segundo a Comissão Europeia, nos primeiros cinco meses do ano, as importações de aves de criadouro ucranianas representaram, em volume, 27% do total das importações da UE, atrás do Brasil (36%) e à frente da Tailândia (19%), contra 13% em 2021.

Em 2022, metade dos frangos consumidos na França era importada, mas, enquanto Brasil ou Tailândia devem respeitar cotas, a Ucrânia não, disse Paul-Henri Lava, representante do lobby avícola AVEC Poultry em Bruxelas.

Além disso, por sua proximidade geográfica, a Ucrânia pode exportar frango fresco, em geral criado em grandes explorações agrícolas com custos de produção mais baixos do que na Europa.

Estes produtos podem representar uma concorrência desleal para o mercado local, “agora que a Comissão nos pede para reduzir o tamanho das explorações e avançar para circuitos curtos de distribuição”, afirmou Lava.

jum/hgs/tjc/zm/tt/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias