Importação de bens de capital foi a maior em 10 anos e sinaliza investimentos, diz MDIC

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, declarou nesta segunda-feira, 6, que o ano de 2024 registrou o maior valor de importação de bens de capital em 10 anos. Para ela, esse resultado sinaliza investimentos produtivos no Brasil.

No total, as importações cresceram 9% em relação ao ano anterior. Os bens de capital ficaram com o maior aumento no volume importado, alta de 25,6%.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 74,6 bilhões em 2024, o segundo melhor resultado da série histórica iniciada em 1989, perdendo apenas para 2023. No ano passado, as exportações somaram US$ 337 bilhões e as importações, US$ 262,5 bilhões.

Prazeres reforçou, em coletiva nesta tarde, que 2024 foi positivo para o comércio exterior, com exportações “no mesmo patamar recorde” de 2023.

Ela também ressaltou que a corrente de comércio de 2024 foi a segunda maior da série histórica e houve o segundo maior superávit comercial da série histórica em 2024.