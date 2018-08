Importação de animais e de material genético no Mercosul tem novas regras

São Paulo, 02 – O Ministério da Agricultura publicou normas para a importação de equídeos (temporária e definitiva), bovinos e bubalinos para reprodução, além de embriões bovinos in vivo (do ventre da mãe) e in vitro e de sêmen suíno do Mercosul. Em nota, a pasta diz que as cinco instruções normativas (34, 35, 36, 37 e 38) foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira e trazem as exigências zoosanitárias a serem cumpridas pelos países do bloco (Argentina, Paraguai, Uruguai) e associados. “Os benefícios são proporcionar maior segurança sanitária e a facilitação do comércio”, diz o ministério.