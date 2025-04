Importação chinesa de soja recua 7,9% no 1º trimestre, a 17,11 milhões de t

São Paulo, 14 – A China importou 17,11 milhões de toneladas de soja no primeiro trimestre deste ano, o que representa recuo de 7,9% ante igual período de 2024, de acordo com dados preliminares publicados hoje pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações oleaginosas totalizaram US$ 7,906 bilhões nos três primeiros meses de 2025, 24% a menos que o registrado entre janeiro e março do ano passado.

Segundo a Gacc, a China importou 1,548 milhão de toneladas de óleos vegetais entre janeiro e março, uma queda de 14,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Em valores, houve alta de 3,3%, para US$ 1,852 bilhões.

As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 1,646 milhão de toneladas, retrocedendo 2% ante igual período do ano passado, quando a China importou 1,679 milhão de toneladas. Em valores, as importações neste ano, até o momento, somaram US$ 6,004 bilhões, 0,3% a mais do que no primeiro trimestre de 2024.

A China importou 3,832 milhões de toneladas de fertilizantes entre janeiro e março deste ano, uma baixa de 8% na comparação anual, disse a Gacc. As importações totalizaram US$ 1,167 bilhão no período, 16,3% abaixo de igual período do ano anterior.