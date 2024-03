Importação chinesa de soja em 2024/25 deve totalizar 103 milhões de t, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/03/2024 - 13:31 Para compartilhar:

São Paulo, 25 – A China deve importar 103 milhões de toneladas de soja no ano comercial 2024/25, de acordo com a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume é o mesmo estimado para a temporada 2023/24.

De acordo com o USDA, o maior uso de farelo de soja em ração devido aos preços competitivos, a demanda estável do setor de frango e a demanda crescente da aquicultura devem compensar a demanda mais fraca do setor de suínos.

A China deve esmagar 98 milhões de toneladas de soja em 2024/25, ante 97 milhões de toneladas em 2023/24, disse o USDA em Pequim. O aumento se deve à expectativa de um crescimento moderado na demanda por ração animal.

