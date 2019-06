Importação chinesa de soja cai 24% em maio, para 7,36 milhões de toneladas

Pequim, 10 – As importações chinesas de soja totalizaram 7,36 milhões de toneladas em maio, volume 24% menor que o registrado em igual período do ano anterior, informou na manhã desta segunda-feira, 10, o Departamento de Alfândegas da China.

No acumulado do ano, a China importou 31,75 milhões de toneladas de soja, 12,2% a menos que o reportado em igual intervalo do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.