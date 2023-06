Importação chinesa de milho cai 20% em maio; soja avança 24% e trigo sobe 71,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 13:45 Compartilhe

São Paulo, 19 – As importações chinesas de milho somaram 1,66 milhão de toneladas em maio de 2023, queda de 20,1% na comparação com igual mês de 2022, de acordo com dados divulgados, no domingo, 18, pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de milho no período totalizaram US$ 368,6 milhões, baixa de 11,9% ante igual mês do ano passado.

Nos cinco primeiros meses do ano, a China importou 10,2 milhões de toneladas do cereal, recuo de 10,6% na comparação anual.

Segundo a Gacc, a China importou 12,02 milhões de toneladas de soja no quinto mês do ano, avanço de 24,3% ante igual período do ano anterior. Em termos de valores, as importações de soja no período totalizaram US$ 5,112 bilhões. De janeiro a maio, as importações somaram 42,31 milhões de toneladas, 11,2% a mais do que o registrado no ano passado.

Em relação ao derivado da oleaginosa, os chineses importaram 10 mil toneladas de óleo de soja, aumento de 10% na comparação com maio do ano passado. Em termos de valores, houve um decréscimo de 1% em maio, para US$ 8,13 milhões. Entre janeiro e maio, as importações avançaram 34,7%, para 130 mil toneladas.

As importações chinesas de trigo alcançaram 1,15 milhão de toneladas no mês passado, volume 71,5% superior ao registrado em igual mês de 2022. O valor corresponde a US$ 2,89 milhões, alta de 74,5% ante maio do ano passado. Nos primeiros cinco meses deste ano, as importações somaram 7,19 milhões de toneladas, aumento de 62,5% ante igual período do ano passado.

A China importou 110 mil toneladas de algodão em maio, recuo de 40,6% ante igual período de 2022. As importações de algodão nos primeiros cinco meses foram de 490 mil toneladas, queda de 40,6% ante 2022.

As compras chinesas de óleo de palma atingiram 150 mil toneladas em maio de 2023, volume 44,2% maior do que o importado um ano antes. De janeiro a maio, as importações somaram 1,39 milhão de toneladas, avanço de 183,4% ante um ano atrás.

De lácteos, 270 mil toneladas foram importadas pela China no quinto mês do ano, 2,3% a menos do que foi registrado em igual período do ano anterior. Em cinco meses, as importações foram de 1,29 milhão de toneladas, queda de 16,2% na comparação anual.

As importações chinesas de açúcar somaram 40 mil toneladas em maio, baixa de 86,6% ante o registrado no ano anterior. Nos cinco primeiros meses de 2023, o volume caiu 34,9%, para 1,06 milhão de toneladas.

As compras de fertilizantes foram de 890 mil de toneladas, aumento de 39% ante maio de 2022. De janeiro a maio, as importações somaram 4,82 milhões de toneladas, avanço de 22,5% ante igual período do ano passado.

As importações chinesas de carne bovina totalizaram 180 mil toneladas em maio de 2023, 18,4% a menos ante igual período do ano anterior. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram reportadas compras de 1 milhão de toneladas, avanço de 8% em relação a 2022.

De carne suína, os chineses importaram 140 mil toneladas no quinto mês do ano, avanço de 13,5% na comparação com o ano passado. Entre janeiro e maio, as importações subiram 18,7%, para 810 mil toneladas.

