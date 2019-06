Importação chinesa de carne aumenta 45% em maio ante maio de 2018

São Paulo, 24 – As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 556.276 toneladas em maio deste ano, volume 45,4% maior que o adquirido em igual mês do ano anterior, informou na manhã desta segunda-feira, 24, o Departamento de Alfândegas da China. A despesa com a importação do produto aumentou 53%, atingindo US$ 1,56 bilhão no mês de maio. No acumulado do ano, o país asiático importou 2,2 milhões de toneladas, aumento de 23% em relação ao comprado em igual intervalo de 2018.

As importações de carne suína foram as que registraram maior alta. Em maio deste ano, a China adquiriu 187.459 toneladas, volume 62,6% superior ao comprado no mesmo mês do ano passado. Nos primeiros cinco meses do ano, o país asiático comprou 658.236 toneladas de carne suína.

De carne bovina, o país asiático importou 123.720 toneladas em maio, alta de 41% na comparação anual. No acumulado do ano, já foram adquiridas 588.244 toneladas da commodity pela China.

As compras de carne frango e miúdos de frango congelados cresceram 26,2%, para 63.430 toneladas em maio deste ano. De janeiro a maio, a China comprou 276.527 toneladas do produto.

De carne de cordeiro, o país adquiriu 42.036 toneladas em maio, 52,7% a mais que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a China importou 182.667 toneladas da proteína.

O aumento das importações chinesas de carnes ocorre em meio à crise que o país enfrenta na procura de alternativas para o suprimento de proteína animal, como consequência do avanço da peste suína africana (ASF, na sigla em inglês) sobre o rebanho do país.