Implosão vai demolir resto de ponte que caiu no Tocantins; entenda como será

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou que deve demolir as bases que restaram da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira neste domingo, 2. A destruição será feita por meio de implosão, eliminando os destroços que sobraram desde a queda da estrutura.

Localizada na BR-226, entre Tocantins e Maranhão, a sustentação desabou no dia 22 de dezembro de 2024, enquanto dez veículos transitavam por ela. O acidente aconteceu quando o vão central da estrutura partiu, vitimando 14 pessoas e derrubando outras 18 no rio – três indivíduos ainda seguem desaparecidos.

Passado pouco mais de um mês, o DNIT informou quais seriam os próximos passos para a resolução da situação, explicando ao site IstoÉ os detalhes da demolição da ponte.

Como será feita a demolição?

Segundo o órgão, a demolição acontecerá por meio de fogo controlado – técnica que utiliza o calor intenso e explosivos estrategicamente posicionados para fragmentar formações rochosas. Ela é empregada quando o acesso de maquinário pesado no local é limitado.

Essa implosão é feita pela perfuração das estruturas da ponte para a colocação de explosivos – que são responsáveis por desmoronar as bases remanescentes e eliminar os resíduos inutilizados.

A data prevista para a ação é dia 2 de fevereiro – contudo, os detalhes logísticos só poderão ser confirmados de forma oficial após a conclusão da etapa de planejamento. O DNIT alegou que, uma vez definidos os pormenores da implosão, a população local será comunicada e todas as medidas de segurança serão adotadas para evitar o trânsito de veículos e pessoas no perímetro do trabalho.

Desde as últimas semanas, os trabalhos de pré-furação da estrutura entraram em andamento, com preparação de caminhos para a locomoção e atuação dos equipamentos e das equipes que farão a retirada do material implodido.

Nova ponte

Já a respeito da construção da nova ponte, o DNIT informa que uma empresa já foi contratada de forma emergencial por meio de dispensa de licitação. O plano emergencial de trabalho começou com a mobilização das equipes e do referido plano de demolição dos escombros remanescentes.

A previsão é que a nova ponte seja concluída até o final de 2025. Em paralelo, as equipes do departamento atuam na elaboração dos projetos de engenharia para o início das obras.