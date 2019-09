Implementação do ‘bilhete único’ começa na semana que vem, na Baixada e Martins Lages

Campos — Começa na segunda-feira a implementação do “bilhete único” em mais uma etapa do processo de transição para o novo sistema de transporte público de Campos. Os moradores da Baixada e de Martins Lages serão os primeiros beneficiários da possibilidade de pagar apenas uma tarifa na integração entre as vans e micro-ônibus, que servem aos bairros e distritos periféricos, e os ônibus que circulam pela região metropolitana. Para isso, porém, será obrigatório o uso do cartão eletrônico Anda Campos.

“Nesta semana fizemos testes com as máquinas de bilhetagem instaladas pelas empresas de transporte e permissionários individuais e na segunda-feira”, comentou Felipe Quintanilha, presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. “Os usuários da Baixada e de Venda Nova e Campo Novo, para terem o benefício de uma única tarifa, terão que utilizar o cartão de bilhetagem”.

A adoção da bilhetagem eletrônica nos demais setores vai ser gradualmente iniciada ao longo da próxima semana, informou Quintanilha, ainda em datas a serem divulgadas.

Os passageiros podem adquirir o cartão no próprio terminal onde faz a integração, na Rodoviária Roberto Silveira, na rodoviária da praia de Farol de São Tomé, no Shopping Estrada ou na loja do Anda Campos próxima à Rodoviária Roberto Silveira. O cadastro para confecção do cartão é gratuito, mas exige a apresentação dos documentos de identidade e CPF, com a opção de fazer uma recarga mínima no valor de R$5, que será revertida em passagem.

É aconselhável ao usuário baixar o aplicativo Mobi Campos, que acompanha em tempo real o translado de todas as linhas de ônibus e auxiliares do novo sistema. Dessa forma, o passageiro pode projetar de forma eficiente o momento em que o veículo que precisa pegar vai passar no seu ponto de embarque. Mais de 65 mil downloads já foram realizados.