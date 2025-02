Império Serrano diz que toda produção de fantasias da escola é feita em fábrica que pegou fogo

A escola de samba Império Serrano disse nesta quarta-feira, 12, que a produção de todas as fantasias da agremiação é feita pela Maximus Confecções, empresa que pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 12, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro.

Ao menos nove pessoas ficaram feridas no incêndio, segundo informações da TV Globo.

“Informamos que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 do Império Serrano se encontram na fábrica. Neste momento, estamos focados em garantir a segurança de todos os envolvidos neste acidente”, disse por meio das redes sociais.

Por meio das redes sociais, a Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Ponte também lamentou o incêndio que ocorre neste momento na Maximus Confecções.

“Toda produção de nossas fantasias para o carnaval 2025 se encontra nesta fábrica. É de extrema importância garantir a segurança de todos que estão presentes no local”, disse a escola.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a ocorrência foi registrada pouco antes das 8 horas. Pot volta das 10h, equipes ainda estavam no local trabalhando no combate ao fogo.

Segundo informado pela TV Globo, cerca de 100 pessoas estavam no prédio. Quatro foram resgatadas pelas janelas.