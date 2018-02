Império abre desfile do Grupo Especial no Rio

A primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começou às 21h34 deste domingo (11). Após oito anos desfilando na segunda divisão das escolas de samba do Rio de Janeiro, o Império Serrano, uma das quatro escolas mais tradicionais da cidade e nove vezes campeã do carnaval (1948, 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1972, 1982), voltou ao Grupo Especial neste domingo, apresentando um enredo sobre a China.

Em seguida desfilarão São Clemente, Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Mangueira e Mocidade Independente, que dividiu com a Portela o título de 2017.