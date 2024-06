Imperador japonês fará primeira visita oficial ao Reino Unido desde câncer de Charles III

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/06/2024 - 21:08 Para compartilhar:

O rei Charles III receberá em Londres o imperador japonês Naruhito, no final de junho, anunciou nesta segunda-feira (3) o Palácio de Buckingham, na primeira visita oficial desde que o soberano britânico retomou suas atividades após ser diagnosticado com câncer.

Charles III, que retomou suas atividades no final de abril, após o câncer diagnosticado em março, cuja natureza se mantém em sigilo, receberá Naruhito e sua esposa, a imperatriz Masako, entre 25 e 27 de junho.

Em 25 de junho, o príncipe William, herdeiro ao trono, irá ao encontro do casal no hotel em que se alojarão e depois os acompanhará para uma cerimônia de boas-vindas no Pavilhão Real do Horse Guards Parade, uma esplanada utilizada para desfiles, no centro de Londres, onde se reunirão com Charles III e sua esposa Camilla.

Ambos os casais se deslocarão em seguida em carruagem, junto com príncipe William, até o Palácio de Buckingham, onde acontecerá um almoço.

O anúncio do Palácio de Buckingham não menciona no programa a princesa Kate, esposa de William, que anunciou em março que sofria de câncer, do qual tampouco se conhecem detalhes, e que não é vista em público desde o Natal.

Em 25 de junho pela tarde, o imperador e sua esposa comparecerão à Abadia de Westminster, enquanto que, durante a noite, terá lugar um banquete oficial em Buckingham no qual Charles III e Naruhito pronunciarão discursos.

Em 26 de junho, os governantes japoneses visitarão o Instituto Francis Crick, um centro de pesquisa biomédica.

A visita oficial de Estado finalizará em 27 de junho pela manhã. Depois disso, os soberanos japoneses viajarão para Windsor, para uma visita privada à Capela de São Jorge, onde descansam os restos mortais da rainha Elizabeth II.

O imperador japonês compareceu ao funeral da soberana, mãe de Charles III, em setembro de 2022.

No último dia de sua visita, Naruhito e Masako visitarão os locais onde estudaram na Universidade de Oxford.