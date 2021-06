Imperador do Japão mostra preocupação com Covid nas Olimpíadas

TÓQUIO, 24 JUN (ANSA) – O imperador do Japão, Naruhito, está “extremamente preocupado” com a possibilidade do aumento no número de casos de Covid-19 no país durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, informou o chefe da Agência da Casa Imperial nesta quinta-feira (24).

Yasuhiko Nishimura indicou que o imperador japonês está “visivelmente abalado” pelo fato da opinião pública ser contra a organização do megaevento esportivo e pela “previsibilidade” de um crescimento das infeções na nação asiática.

O porta-voz do governo, Katsunobu Kato, relatou que as declarações de Naruhito refletem principalmente as opiniões pessoais de Nishimura.

Na pesquisa mais recente feita pela agência “Kyodo”, 86% dos entrevistados disseram estar “preocupados” com o risco de um aumento dos casos de Covid-19 na capital.

Naruhito é o patrono honorário das Olimpíadas de Tóquio e foi convidado para participar da cerimônia de abertura do evento, marcado para o dia 23 de julho. (ANSA).

