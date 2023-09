Impasse sobre Ucrânia trava conclusão de declaração final do G20

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 13:01 Compartilhe

NOVA DELHI, 8 SET (ANSA) – A declaração final da reunião do G20 em Nova Délhi, na Índia, está quase pronta, mas as divergências sobre a guerra na Ucrânia dificultam o fechamento do texto, apontaram nesta sexta-feira (8) fontes diplomáticas italianas.

Ao que tudo indica, a maioria dos membros estabeleceu como objetivo mencionar a agressão russa, e a presidência indiana da cúpula também concorda, mas há uma resistência de Moscou, apoiada pela China.

As fontes ainda dizem que o principal objetivo do grupo é encontrar um consenso que envolva todos os 20, mas não descarta a possibilidade de o texto ser firmado por 18 ou 19 membros.

Caso isso ocorra, seria um retrocesso em relação ao consenso chegado entre os membros na edição de 2022, em Bali.

O negociador da Índia no G20, Amitabh Kant, comentou que a declaração final está quase pronta para ser apresentada aos participantes da cúpula do grupo.

“A declaração será a voz do sul global e dos países em desenvolvimento. Ela está quase pronta e será recomendada aos líderes, somente depois disso poderemos falar sobre as conquistas reais da declaração”, explicou Kant. (ANSA).

