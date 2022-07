Imparável, Galo FA derrota Cruzeiro FA e é tricampeão mineiro de futebol americano Time venceu todos os três jogos na competição por larga vantagem e sem sofrer pontos

O Galo FA conquistou na tarde deste sábado (16/7) o tricampeonato Mineiro ao vencer o Cruzeiro FA, por 52 a 0, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. Utilizando força máxima, o time alvinegro fez um jogo praticamente perfeito no ataque e sufocou o arquirrival com a defesa desde o primeiro ataque celeste.

Com os norte-americanos Parris Lee e o quarterback Marco Aguinaga além do wide receiver Marcelo Mattos, o Pokémon, bastantes inspirados, o Galo FA mostrou o motivo de ser considerado um dos times mais fortes do país na atualidade. Por sua vez, o Cruzeiro FA mostra que está no caminho certo, mas que precisa evoluir muito para atingir o nível do arquirrival.

O jogo

Logo em seu primeiro ataque, o Galo FA marcou um touchdown com Pokémon. O extra point não foi convertido. Na devolução da bola para o Cruzeiro FA, o time alvinegro deu amostra da defesa sufocante que irá incomodar o rival durante toda a partida e conseguiu retomar a posse de bola. Na sequência, mais seis pontos para o Galo FA, desta vez com Bruno Patrus. O ponto extra foi convertido por Iury Moura. Em poucos minutos, a equipe atleticana já conseguiu uma vantagem considerável no placar: 13 a 0.

Não passou muito tempo e Parris Lee marcou seu TD. Novamente, Iury Moura acertou o extra point. Pokémon anotou seu segundo TD na partida e Bruno Patrus anotou uma conversão de dois pontos. O placar já estava 28 a 0.

Pokémon marcou o seu terceiro TD na final. O QB Marco Aguinaga não quis ficar só nos passes e também anotou um touchdown. O Galo FA foi para o intervalo com uma vantagem de 40 a 0.

Na volta para a segunda etapa, Bruno Patrus e Parris Lee chegaram a dois TDs na partida para aumentar a vantagem para 52 a 0. O Cruzeiro FA até teve chance de diminuir, mas a defesa do Galo FA foi soberana e conseguiu uma interceptação em um ataque promissor do adversário.

O Galo FA terminou o Campeonato Mineiro com três grandes vitórias. Além do triunfo na final, o time preto e branco bateu o Ipatinga Tigres, por 58 a 0, e o Juiz de Fora Imperadores, por 56 a 0.

Abaixo, as estatísticas levantadas pelo perfil do Instagram Mapa do FABR mostram o domínio do Galo FA na partida.

