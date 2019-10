Imparável, Flamengo visita o Athletico-PR para manter larga vantagem na ponta

Imparável, o Flamengo, que não é derrotado no Campeonato Brasileiro há mais de dois meses, tem o desafio de manter a larga vantagem na liderança da competição. O time carioca vai a Curitiba enfrentar o Athletico-PR na Arena da Baixada, neste domingo, às 16 horas, em duelo da 25ª rodada.

Dono do melhor ataque da competição, com 51 gols, o Flamengo conseguiu aliar bom futebol a resultado e tem deixado a torcida eufórica. Nem mesmo os desfalques importantes, como Filipe Luís, Arrascaeta e Gabriel fizeram com que o nível da atuação do time caísse.

O técnico Jorge Jesus, que completou três meses no clube recentemente, tem sido capaz de extrair o que os jogadores têm de melhor e conseguiu até mesmo elevar o nível de produção de jogadores antes contestados, casos de Willian Arão e Vitinho, este que participou dos últimos quatro gols da equipe – deu assistência para três deles e balançou as redes uma vez.

No momento, a equipe rubro-negra soma 55 pontos e não tem dado brecha para rivais encostarem. Pelo contrário, Palmeiras e Santos, os principais concorrentes na luta pelo título, vêm oscilando e viram o líder, com dez vitórias nos últimos 11 jogos, disparar na tabela.

O desempenho positivo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG na última quinta-feira, no Maracanã, e o pouco tempo para treinar a equipe em preparação para o duelo de domingo indicam que o técnico Jorge Jesus deve repetir a escalação.

Assim, Renê, Rhodolfo, Vitinho e Reinier continuam nos lugares de Filipe Luís, Rodrigo Caio, Arrascaeta e Gabriel, respectivamente. O lateral-esquerdo e o meia uruguaio se recuperam de lesão, enquanto que o zagueiro e o atacante estão com a seleção brasileira.

Em fase final de transição após se recuperar de lesão, o jovem atacante Lincoln permanece fora, mas está perto de voltar a ficar disponível.