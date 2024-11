Impacto econômico e de políticas dos EUA foi discutido em reunião de outubro sobre juros do BoJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 12:24 Para compartilhar:

O comitê de política monetária do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) discutiu o possível impacto de mudanças na economia e políticas dos EUA, à medida que o país asiático se prepara para novos aumentos de sua principal taxa de juros, de acordo com um sumário de opiniões da reunião realizada pelo BC japonês no mês passado.

“O banco deverá considerar novas elevações de juros, após fazer uma pausa para avaliar a evolução da economia dos EUA”, disse um dos nove dirigentes do conselho, no encontro dos dias 30 e 31 de outubro, segundo o documento, publicado nesta segunda-feira.

Em entrevista coletiva após a reunião, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, avaliou que incertezas em torno das economias externas estavan começando a se dissipar.

“É importante que o (BoJ) transmita de forma eficaz sua mensagem principal de que ‘se as perspectivas para a atividade econômica e os preços se concretizarem, o banco continuará elevando a taxa de juros de maneira adequada'”, diz o sumário, citando um dirigente.

Como a economia vem dando sinais de avanço e a fraqueza do iene provavelmente impulsionará os preços das importações, alguns economistas preveem que o BoJ elevará sua taxa básica em 25 pontos-base, de 0,25% para 0,50%, já na sua próxima reunião, em dezembro.

O sumário, no entanto, também teve um lado cauteloso. Em vista das incertezas do impacto econômico das altas de juros, “é necessário que o banco aguarde e seja cauteloso ao aumentar o juro básico”, disse um dirigente.

O sumário do BoJ não identifica os dirigentes que se manifestaram. Fonte: Dow Jones Newswires.