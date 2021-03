Impacto econômico de novas restrições para conter pandemia já é visível, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) se pronunciou nesta quinta-feira, 25, em seu boletim trimestral sobre a retomada de restrições mais rígidas no continente para conter o salto de casos de covid-19, verificado nas últimas semanas. Para a autoridade, a imunização contra a covid-19 tem ganhado ritmo no continente, com velocidades variáveis entre os países, mas ainda está em nível muito baixo para permitir a suspensão das medidas restritivas por lá.

“O ressurgimento de infecções levou os governos a retomarem restrições severas, principalmente nas economias avançadas. O impacto adverso dessas medidas no crescimento global já é visível nos dados recebidos. A pandemia continua sendo o fator-chave que molda os desenvolvimentos econômicos no futuro”, diz o BCE, no documento.

Por outro lado, a instituição espera que o pacote fiscal norte-americano e o acordo comercial firmado entre a União Europeia e o Reino Unido apoiem as perspectivas econômicas da região nos próximos meses.

