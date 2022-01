Imóvel de Nego do Borel tem pedido de penhora pela Justiça por dívida de R$ 27 mil

Foi divulgado no site oficial do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) a determinação da Justiça de penhorar um imóvel de Nego do Borel. O cantor tem uma dívida de IPTU no valor de R$ 27 mil e, apesar de ter sido procurado pelas autoridades, não foi localizado para realizar o pagamento.

A decisão foi tomada pela juíza titular da 12ª Vara de Fazenda Pública, Katia Cristina Nascentes, que determinou que o cantor vai ser procurado novamente por um avaliador em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. “O cantor ainda terá mais uma chance de quitar suas dívidas com a prefeitura do Rio, em curto espaço de tempo (cinco dias), antes de a Justiça executar a penhora do imóvel”, diz o documento.

