Imóveis no Salão da Caixa a partir de R$ 125,9 mil

Rio – Realizar o sonho da casa própria está vez mais próximo para os cariocas. O Rio recebe entre a próxima sexta-feira e domingo o Salão de Imóveis da Caixa, no estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho. O evento reunirá 15 mil unidades à venda em todo o estado. Os preços são a partir de R$ 125,9 mil. Estarão em oferta imóveis na planta, em construção e prontos para morar, além de unidades via leilão. Será possível obter descontos a partir de R$ 60 mil, ITBI e registro grátis e até um ano de condomínio já quitado. Também será ofertada cota de 90% para repasse de unidades financiadas pela Caixa.

Os juros são a partir de 7,50% ao ano mais TR ou a partir de 2,95% mais mais a variação da inflação pelo IPCA.

A MRV, por exemplo, participa do Salão de imóveis com 1,4 mil unidades. As ofertas têm o valor inicial de R$ 147,9 mil, com entrada em até 72 vezes, ITBI e registro grátis. Além disso, quem comprar unidade pronta terá um ano de condomínio pago. Há empreendimentos no Engenho de Dentro, Campo Grande, Santa Cruz, Colégio e Piedade.

Ao fechar com a MRV no salão, os compradores ganham ainda R$ 1,5 mil em Dotz para comprar geladeira, fogão ou forno de micro-ondas para a casa nova.

A CAC Engenharia levará oito empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida (faixas 1,5, 2 e 3 do programa). Serão mais de 1,5 mil unidades com preços a partir de R$ 125,9 mil, localizados em Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e São Gonçalo. Há unidades na planta e em construção.

“Quem fechar negócio no evento não vai se preocupar com ITBI e registro, pois a empresa vai bancar a documentação. A economia chega a R$ 10 mil para o cliente”, afirma Bruno Teodoro, gerente comercial da CAC.

A Direcional Engenharia terá 18 empreendimentos em Jacarepaguá, Itanhangá, Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande e em Belford Roxo, São Gonçalo e Itaboraí. Com unidades a partir de R$ 128 mil, serão cerca de 1,7 mil imóveis. A Riviera estará com o Central Park Riviera (Caxias). Quem fechar negócio pagando à vista terá 20% de desconto. Imóveis a partir de R$ 144 mil.