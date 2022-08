Immobile dá vitória à Lazio contra o Bologna (2-1)

AFP 14/08/2022 - 17:59 Compartilhe

Ciro Immobile, artilheiro da Serie A na temporada passada pela quarta vez na carreira, marcou um gol salvador para a Lazio, na vitória por 2 a 1 sobre o Bologna, neste domingo, pela primeira rodada do campeonato italiano.

A equipe do técnico Maurizio Sarri ficou com dez homens em campo logo aos 6 minutos devido à expulsão do jovem goleiro português Luís Maximiano, contratado para esta temporada.

Com onze contra dez, o Bologna, treinado pelo ex-zagueiro da Lazio Sinisa Mihajlovic, abriu o placar aos 38 minutos com um pênalti convertido por Marko Arnautovic.

Os dois times voltaram a ficar equilibrados no número de jogadores com o segundo cartão amarelo recebido pelo zagueiro francês do Bologna, Adama Soumaoro, nos acréscimos do primeiro tempo (45+4).

No segundo tempo, a Lazio conseguiu chegar com mais fluidez e empatou com um gol contra de Lorenzo De Silvestri.

O gol da vitória do time da casa foi marcado por Immobile aos 79 minutos.

Pela quinta temporada consecutiva, Immobile balança as redes no primeiro jogo de sua equipe no campeonato.

“O time mereceu a vitória. Não tanto pelo jogo mostrado, mas pela garra. Os torcedores mereciam esse tipo de jogo, aquela fome de vitória”, disse Immobile à Sky Sport.

“No ano passado terminamos em quinto. Muitos bons jogadores chegaram, temos um grande potencial nesta temporada”, acrescentou.

Por sua vez, a Fiorentina também sofreu para bater o recém-promovido Cremonese (3-2), com um gol nos acréscimos de Rolando Mandragora (90+5), ajudado por uma falha clamorosa do goleiro adversário, Ionut Radu.

O Cremonese deixou Florença de mãos vazias, depois de ter jogado com dez homens ao longo do segundo tempo, devido à expulsão do argentino Gonzalo Escalante aos 44 minutos.

No sábado, os dois primeiros colocados da última Série A, o campeão Milan e a vice Inter de Milão, iniciaram a temporada com vitórias sobre Udinese (4-2) e Lecce (2-1), respectivamente.

— Jogos da 1ª rodada da Serie A (horário de Brasília):

– Sábado:

Milan – Udinese 4 – 2

Sampdoria – Atalanta 0 – 2

Lecce – Inter 1 – 2

Monza – Torino 1 – 2

– Domingo:

Fiorentina – Cremonese 3 – 2

Lazio – Bolonia 2 – 1

(15h45) Spezia – Empoli

Salernitana – Roma

– Segunda-feira:

(13h30) Hellas Verona – Napoli

(15h45) Juventus – Sassuolo

