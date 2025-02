Imigrantes italianos são homenageados com café e Moka em SP

SÃO PAULO, 6 FEV (ANSA) – O café, uma das paixões compartilhadas entre Itália e Brasil, ganha destaque no Museu da Imigração do Estado de São Paulo para celebrar o Dia Nacional do Imigrante Italiano, em 21 de fevereiro, quando será inaugurada a exposição “Passione Italiana: l’arte dell’espresso” e realizado um workshop gratuito e presencial sobre a icônica cafeteira Moka.

A mostra, que já passou pelo Museu do Café, em Santos (SP), fica em cartaz até 26 de maio e aborda a evolução do design e da tecnologia dos artefatos de café, relacionando os itens à imigração italiana para o Brasil, que completou 150 anos em 2024.

Organizada pela IMF Foundation e pelo EP Studio, com realização do Consulado-Geral da Itália em São Paulo e do Museu do Café, além de patrocínio da Cooxupé, illycaffè e da sede consular, a exposição reúne 60 máquinas para uso doméstico e profissional, além de conjuntos de café e xícaras.

A mostra tem curadoria de Elisabetta Pisu e se desenvolve em dois núcleos que constroem uma narrativa rica em detalhes sobre a trajetória do grão. Um roteiro histórico apresenta inovações ligadas às máquinas e aos hábitos de consumo do café, transformados pela engenhosidade de pessoas e empresas que, com incessante pesquisa, atuaram para elevar a qualidade da bebida, melhorar seu sabor e aroma e otimizar a produção.

Já o workshop sobre a Moka, cafeteira símbolo do Made in Italy, promete ensinar aos participantes a história desse tradicional método italiano, revelar segredos para um preparo perfeito, além, é claro, de oferecer degustações de “cafés incríveis”.

As inscrições para a atividade serão abertas 15 minutos antes das aulas, às 15h e 17h, com vagas limitadas. (ANSA).