Imigrantes foram deixados próximos a casa de vice-presidente dos EUA no Natal

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/12/2022 - 10:53 Compartilhe





WASHINGTON (Reuters) – Ônibus cheios de imigrantes foram deixados próximos à residência da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington durante o fim de semana de Natal em meio a temperaturas congelantes, após os viajantes ultrapassarem a fronteira sudoeste do Texas, disseram grupos de ajuda a imigrantes no domingo.

Aproximadamente 110 a 130 imigrantes em busca de asilo nos EUA, muitos deles famílias com crianças, foram colocados em ônibus por autoridades do Texas, disse Tatiana Laborde, diretora-gerente do SAMU First Response, uma agência de socorro que trabalha com a cidade de Washington.

Ela disse por telefone que grupos de ajuda foram informados da jornada dos imigrantes e que aguardaram sua chegada no final do sábado para distribuir cobertores e depois transportá-los para uma igreja no bairro de Capitol Hill.





Assessores do governador do Texas, Greg Abbott, não estavam disponíveis para comentar se o Estado coordenou o transporte.

O governador republicano, um crítico ferrenho das políticas de imigração do governo do presidente Joe Biden, e alguns outros governadores republicanos têm transportado imigrantes para cidades controladas por democratas no norte dos Estados Unidos.

O Texas transportou milhares de imigrantes de ônibus para Washington, Nova York e Chicago, no que alguns críticos classificaram como uma manobra em meio a um debate nacional sobre os altos níveis de chegada de imigrantes ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos.

Laborde afirmou que, na semana passada, nove ônibus cheios de imigrantes foram deixados em Washington.

“Ultimamente, o que temos visto é um aumento de pessoas do Equador e da Colômbia”, disse Laborde. Anteriormente, muitos venezuelanos chegavam de ônibus, acrescentou ela.

(Reportagem de Richard Cowan)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias