Imigrantes e jovens LGBT apelam para que Trump respeite os direitos das minorias

O presidente dos EUA, Donald Trump, começou seu primeiro dia completo no cargo comparecendo a um serviço de oração na Catedral Nacional de Washington nesta terça-feira e ouviu um sermão que talvez não estivesse esperando: um apelo para proteger os imigrantes e respeitar os direitos dos homossexuais.

Um dia depois de declarar em seu discurso de posse que havia apenas dois gêneros nos Estados Unidos e de assinar decretos para reprimir os imigrantes, a bispa episcopal Mariann Edgar Budde fez um apelo a Trump, do púlpito, que tivesse misericórdia das pessoas que estavam “assustadas” com o que estava por vir.

“Há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas”, disse Budde.

Na segunda-feira, Trump lançou uma ampla repressão à imigração, encarregando os militares dos EUA de ajudar na segurança da fronteira, emitindo uma ampla proibição de asilo e tomando medidas para restringir a cidadania de crianças nascidas em solo dos EUA.

Budde defendeu com entusiasmo os imigrantes.

“As pessoas que colhem nossas plantações e limpam nossos prédios de escritórios, que trabalham em granjas avícolas e frigoríficos, que lavam a louça depois de comermos em restaurantes e trabalham no turno da noite em hospitais, elas… podem não ser cidadãos ou não ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa”, disse ela.

“Eu lhe peço que tenha misericórdia, sr. presidente, por aqueles em nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora, e que ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e perseguição em suas próprias terras a encontrar compaixão e acolhimento aqui. Nosso Deus nos ensina que devemos ser misericordiosos com o estrangeiro.”

Trump não pareceu feliz durante os comentários e os descartou quando lhe pediram uma reação mais tarde.

“Não foi muito empolgante”, disse ele sobre o sermão de Budde.

O bilionário Elon Musk, um firme aliado de Trump, também criticou os comentários de Budde em um post em sua plataforma de mídia social, X. “Ela pegou o vírus da mente woke muito mal”, disse ele.

Musk é pai de uma filha transgênero que, em 2022, entrou com uma petição judicial para mudar seu nome, dizendo: “Não moro mais com meu pai biológico nem desejo me relacionar com ele de nenhuma maneira, forma ou jeito”.