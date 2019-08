Imigrantes do Open Arms serão acolhidos por 5 países da UE

ROMA, 21 AGO (ANSA) – A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (21) que cinco países europeus vão receber os imigrantes que estavam a bordo do navio “Open Arms”, da ONG espanhola Proactiva, que desembarcaram na noite de ontem (20) no porto de Lampedusa, na Itália.As pessoas serão distribuídas entre a Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo e Portugal. Todos os países vão ficar responsáveis por fazer as verificações necessárias e disponibilizar o transporte para os imigrantes.