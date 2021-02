Imea: unidades frigoríficas em MT utilizam apenas 45% da capacidade em janeiro

São Paulo, 22/02 – A taxa de utilização da capacidade de abates de bovinos na indústria frigorífica de Mato Grosso apresentou o menor patamar desde maio de 2018, de acordo com relatório divulgado hoje pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Segundo o boletim semanal, a taxa de utilização ficou em 45,03% no primeiro mês do ano e representa o quarto recuo consecutivo no Estado. Em relação a dezembro, a queda foi de 1,69% e, ante janeiro de 2020, de 12,34%.

Segundo o Imea, há 93% das plantas frigoríficas do Estado em funcionamento. Conforme o instituto, o cenário de ociosidade é resultado da combinação de baixo consumo de carne bovina no mercado interno, aliado a exportações abaixo do esperado e à oferta restrita de animais para abate no Estado. A previsão, segundo o Imea, é de que a baixa utilização industrial se mantenha em fevereiro.

Veja também