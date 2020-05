Imea passará a divulgar diariamente prêmios para o boi exportação em MT

São Paulo, 25 – O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) informou nesta segunda-feira, 25, que passará a divulgar diariamente os prêmios para o boi China, como são classificados os animais que se destinam à exportação, pagos a prazo. Segundo o instituto, o novo indicador de prêmios boi China a prazo mostrou que, na terceira semana de maio, os maiores valores pagos foram na região sudeste do Estado, com média de R$ 10,50 a mais por arroba. Na média estadual, o prêmio ficou em torno de R$ 9,97.

Já os preços do boi comum ficaram estáveis no comparativo semanal, de acordo com o Imea. Mas há espaço para altas na próximas semanas, avaliam os pesquisadores, pois quando se observam os valores equivalentes da arroba vendida pelos frigoríficos (incluindo couro, cortes desossados e subprodutos), a margem em relação à arroba paga ao produtor só tem aumentado.