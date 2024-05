Imea/MT: custo de produção da safra de soja 2024/25 cai 1,23% em abril ante março

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 8:36 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – O custo de produção da soja da safra 2024/25 em Mato Grosso caiu 1,23% em abril na comparação com março, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal. Assim, no mês passado, o Custo Operacional Efetivo (COE) ficou estimado em R$ 5.558,59 por hectare, com a queda puxada, principalmente, pelo recuo de 2,79% nas despesas com defensivos e de 2,15% com macronutrientes, diz o Imea, no relatório.

Ainda conforme o Imea, apesar de o custo operacional efetivo estar 1,33% menor em relação à safra passada, a preocupação para o ciclo 2024/25 “ainda é grande, devido aos preços baixos (da oleaginosa) e à incerteza sobre o rendimento para a temporada”, diz o instituto.

Nesse cenário, a margem do produtor de soja segue apertada, avalia o Imea. Para que o sojicultor cubra os custos é necessário vender a soja por pelo menos R$ 95,89 por saca, ou tenha produtividade mínima de 55,71 sacas por hectare. “Por fim, vale ressaltar que, até o momento, a safra no Estado é desafiadora e o produtor deverá se atentar às oportunidades do mercado para poder minimizar os riscos da temporada 2024/25”, diz.

Algodão

O custo de produção de algodão na safra 2024/25 em Mato Grosso ficou estimado, em abril, em R$ 9.826,32 por hectare, valor 1,02% abaixo da projeção de março, informou Imea, no boletim semanal. Os preços mais baixos de fertilizantes e corretivos, ou 1,83% menores, resultou na queda do custo de produção em abril ante março, diz o Imea. “Desta forma, o Custo Operacional Efetivo (COE) ficou projetado em R$ 13.302,95 por hectare para a safra 2024/25, recuo de 0,78% ante março de 2024”, acrescentou o Imea.

Além disso, o Ponto de Equilíbrio caiu em 2024/25 ante 2023/24, sendo necessário que o cotonicultor venda a safra a pelo menos R$ 110,02 por arroba. “Assim, apesar da baixa nos preços da fibra, o preço ponderado da comercialização da pluma no ciclo 2024/25 ainda é 19,13% superior ao Ponte de Equilíbrio em 2023/24”, diz o Imea.