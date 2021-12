Imea mantém recorde para soja 21/22 em MT, mas alerta para chuvas na colheita

SÃO PAULO (Reuters) -A safra de soja 2021/22 de Mato Grosso deve atingir um recorde de 37,41 milhões de toneladas, estimou nesta segunda-feira o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) em uma previsão praticamente estável ante novembro, mas alertou que chuvas excessivas são esperadas para a colheita.

Caso se confirme, o volume de soja no maior produtor brasileiro de grãos e oleaginosas representará alta de 5,79% no comparativo anual, mostraram os dados.

Com a finalização da semeadura, o Imea revisou a estimativa de área destinada para o cultivo do grão em 0,14%, ante o relatório anterior, para 10,85 milhões de hectares.

“Um aumento de 3,73% em relação à (área da) safra 2020/21, em reflexo dos preços e demanda mundial elevada, bem como o adiantamento do período das chuvas, o que colaborou para os avanços da semeadura em tempo recorde no Estado.”

Por outro lado, o instituto ressaltou que as previsões de chuvas para o início de 2022 continuam indicando volumes acima da média dos anos anteriores.

“Com isso, o instituto levanta um ponto de atenção com relação ao planejamento dos produtores do Estado frente as condições climáticas previstas no período da colheita, a fim de mitigar os efeitos do excesso de umidade nas lavouras de Mato Grosso nesse período”, alertou.

No milho, o Imea fez um ajuste na expectativa de produção, de 39,58 milhões para 39,65 milhões de toneladas, baseado em possíveis avanços de área e produtividade. No comparativo anual, a alta seria de 21,75%.

Já a safra de algodão 2021/22 de Mato Grosso permaneceu estimada em 1,96 milhão de toneladas de pluma.

(Por Nayara Figueiredo; edição de Marta Nogueira)

