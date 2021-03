Imea informa que colheita de soja atinge 97,17% da área em MT

São Paulo, 29 – A colheita de soja da safra 2020/21 em Mato Grosso atingiu 97,17% até sexta-feira, 26, disse o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O avanço semanal foi de 5,43 pontos porcentuais. Os trabalhos de campo seguem atrasados ante igual período do ano passado (99,30%), mas superaram a média de cinco anos (96,32%).

As regiões com menor porcentual colhido eram o sudeste, com 93,29%, atraso de 6,71 pontos porcentuais ante igual período de 2020, e o centro-sul, com 95,11%, atraso de 4,89 pontos porcentuais ante o ano passado.

Milho

O plantio de milho em Mato Grosso atingiu 99,58% da área, avanço semanal de 2,01 pontos porcentuais, segundo o Imea. Em igual período do ano passado, a totalidade da área já estava semeada. A média de cinco anos para o período é de 99,86%.

Entre as regiões produtoras, apenas nordeste e oeste do Estado concluíram a semeadura. O centro-sul é a região que tem maior porcentual ainda por semear (2,28%), enquanto nas demais resta menos de 1% da área a ser plantada.

