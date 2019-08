Imea: esmagamento de soja em MT tem leve alta em julho

São Paulo, 20 – O volume de soja processado em Mato Grosso totalizou 836 mil toneladas em julho, aumento de 1,27% ante junho, informou o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na comparação com igual período do ano passado, o esmagamento cresceu 0,12%. Segundo o Imea, o esmagamento no Estado tem crescido desde 2017 com aumento da produção e da demanda.

No acumulado de janeiro a julho, o volume esmagado foi de 5,89 milhões de toneladas, ante 5,87 milhões de toneladas em igual intervalo de 2018. Conforme o Imea, apesar das margens das indústrias estarem cada vez mais apertadas – só em julho recuaram 10,43%, principalmente devido à queda nas cotações do farelo de soja e do óleo em Chicago -, a produção doméstica “continua próxima dos anos anteriores”, disse o Imea.