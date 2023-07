Imea: esmagamento de soja em MT recua 1,87% no 1º semestre na comparação anual

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 9:11 Compartilhe

São Paulo, 18 – O total de soja esmagado em Mato Grosso no primeiro semestre de 2023 é menor do que em igual período de 2022. Em junho, o processamento da soja fechou em 982,47 mil toneladas em Mato Grosso, recuo de 5,64% ante maio e de 1,27% ante igual período de 2022. O acumulado de janeiro a junho ficou estimado em 5,71 milhões de toneladas, queda de 1,87% em relação ao observado no primeiro semestre do ano passado.

“Esse cenário é reflexo da menor demanda pelos subprodutos e do recuo da margem bruta das indústrias, pois, mesmo com constante baixa no preço da soja em 2023, as cotações dos subprodutos exibiram maiores quedas em comparação com a matéria-prima”, disse o Imea.

Segundo o instituto, a média da margem bruta em junho apresentou desvalorização de 6,18% em relação ao mês anterior, ficando prevista em R$ 596,85/t. A média das duas primeiras semanas de julho indicou mais um recuo na margem bruta, “o que pode influenciar negativamente no ritmo do esmagamento das indústrias de Mato Grosso”.

