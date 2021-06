Imea eleva previsões de área plantada e produção de soja no MT em 2021/22

São Paulo, 1 – O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) elevou a sua perspectiva de área plantada com soja em 2021/22 no Estado, de 10,756 milhões para 10,798 milhões de hectares. O novo número representa aumento de 3,19% ante o ciclo anterior. Com o aumento, o Imea estimou a produção de Mato Grosso em 37,265 milhões de toneladas, 0,39% maior do que a prevista no começo do mês. O novo número representa acréscimo de 3,37% ante o ciclo 2020/21.

Segundo o Imea, dentre os fatores que levaram ao incremento na previsão de área de 0,38% ante ao mês anterior, estão “a manutenção dos preços futuros em patamares elevados e a relação de troca favorável por determinados insumos, que favorecem a conversão de áreas de pastagens”. “Outros fatores que sustentam essa perspectiva são as vendas aceleradas de insumos e defensivos, além da comercialização de soja antecipada.”

Com relação às regiões do Estado, o maior aumento de área deve ocorrer na região norte, com acréscimo de 3,29% ante o relatório anterior e 14,47% com relação à temporada 2020/21, “o que sinaliza a disponibilidade de terras com possibilidade de conversão para agricultura nessa parte do Estado”. Já o nordeste do Estado deve ter aumento de 4,17% em relação ao ciclo anterior, seguido do sudeste, com incremento de 3,70% na mesma base de comparação.

O Imea manteve a perspectiva de produtividade em 2021/22 em 57,52 sacas/hectare, o que significa aumento de 0,17% ante o ciclo anterior.

