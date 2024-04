Imea diz que demanda por milho no MT deve ser 1,5% menor na safra 2023/24

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 8:31 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) reajustou os dados de oferta e demanda de milho no Estado para a safra 2023/24. De acordo com boletim semanal, a oferta deve ser de 45,29 milhões de toneladas, para uma demanda de 44,52 milhões de toneladas de milho, volume 1,5% menor do que a expectativa do mês passada.

O recuo se deu, conforme o Imea, pela queda na projeção de exportações para a safra 2023/24. “Vale destacar que a demanda só não ficou ainda menor devido ao aumento no consumo em Mato Grosso, de 6,25% ante a divulgação mais recente, ficando estimada em 15,59 milhões de toneladas”, diz, no boletim.

Essa alta no consumo mato-grossense foi influenciada pela expectativa de maior demanda das usinas de etanol de milho, que vem crescendo consideravelmente no Estado, sendo esperado um consumo de 11,65 milhões de toneladas para a temporada 2023/24. Assim, com os ajustes na oferta e demanda, o estoque final para o ciclo fechou em 785,17 mil toneladas.

