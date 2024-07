Imea: comercialização da soja 2023/24 em MT atinge 84,3% (79,5% um ano antes)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 8:40 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – As vendas de soja da safra 2023/24 em Mato Grosso alcançam 84,34%, de acordo com o boletim semanal do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Em relação a junho, houve avanço de 6,44 pontos porcentuais. Na comparação com a safra anterior, a comercialização está 4,83 pontos porcentuais à frente. Em igual época do ano passado, 79,5% da safra tinha sido comercializada. Já na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 86,78%, a comercialização está 2,44 pontos porcentuais atrasada, segundo o Imea.

No caso do milho da temporada 2022/23, a comercialização chega a 98,4%, avanço mensal de 1,01 ponto porcentual, mas atraso de 1,6 ponto porcentual na comparação com o mesmo período do ano passado, quando as vendas já estavam concluídas. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, que também é de 100%, o atraso é o mesmo, de 1,6 ponto porcentual.

Em relação ao algodão, a comercialização da safra 2022/23 alcançava 98,07%, ganho mensal de 1,8 ponto porcentual. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 97,26%, a alta é de 0,81 ponto porcentual. Frente à média dos últimos cinco anos, de 99,28%, há atraso de 1,21 ponto porcentual.