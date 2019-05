Imea: colheita de milho atinge 1,28% da área da safrinha 2019 em Mato Grosso

São Paulo, 24 – A colheita de milho safrinha de Mato Grosso atingiu 1,28% da área plantada até 24 de maio, ante 0,26% na semana anterior, disse o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta sexta-feira, 24. Os trabalhos de campo estão adiantados ante igual período do ano passado (0,29%) e a média de cinco anos (0,61%).

Entre as regiões, a que tem maior proporção de área já colhida é o nordeste de Mato Grosso, com 2,69%, seguida pelo médio-norte, com 1,56%. O Imea estima área plantada de 4,74 milhões de hectares.