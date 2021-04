Imea: colheita atinge 99,4% da área de soja da safra 2020/21 em Mato Grosso

São Paulo, 6 – A colheita de soja da safra 2020/21 em Mato Grosso atingiu 99,4% da área até sexta-feira (2), informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim. O avanço semanal foi de 2,23 pontos porcentuais. Os trabalhos seguem atrasados ante igual período da safra anterior (99,83%), embora tenham superado em 1,17 ponto porcentual a média dos últimos cinco anos.

“Esse atraso na colheita pode ser explicado pela dura estiagem que ocorreu no ano passado atrasando a semeadura em Mato Grosso, o que acabou castigando o ciclo da oleaginosa”, disse o Imea.

Com relação às regiões do Estado, norte, oeste e noroeste já têm 100% das áreas colhidas. Já o sudeste, apesar de ter registrado o maior avanço semanal (4,93 pontos porcentuais), continua sendo a região menos adiantada, com 98,22% colhidos. Centro-sul, médio-norte e nordeste têm 98,76%, 99,97% e 99,23% da colheita concluída, respectivamente.

