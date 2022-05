Imara Reis, ex-atriz da Globo e do SBT, fará cateterismo após doações: ‘Quero viver’

Imara Reis, de 74 anos, ex-atriz da Globo e do SBT, fará um cateterismo após conseguir arrecadar fundos por meio de uma vaquinha virtual. Em entrevista à Heloisa Tolipan, a artista, que sofreu um pré-infarto de alta periculosidade no final de março e, desde então, tentava arrecadar o dinheiro necessário para a realização do procedimento, falou sobre o procedimento médico.





“Não imaginava que fosse ter tanto acolhimento e que o valor necessário fosse arrecadado de forma tão rápida. O que mais pesou para mim foi o que estou chamando de a ‘onda do mar do amor que bateu em mim’, como diz o verso do Caetano Veloso, porque foi uma onda tão amorosa”, disse Imara.

“Recebi imensa quantidade de afeto. Muitas pessoas me ligaram preocupadas, me enviaram e-mails, entraram no Messenger. Estou comovida e agradecida. Essa força dos meus colegas nesse momento é simbólica. Começo a falar e me dá uma vontade de chorar, sabe, por ver a força da categoria, essa união, a quantidade de amor e respeito que eu recebi dos meus colegas e amigos. Ainda não sei a lista de quem doou, mas quero agradecer um por um. Cada um deu aquilo que pôde. Isso é especial. Até brinquei com uma amiga de que, agora, caso ocorra, posso morrer tranquila, porque algum legado bacana eu deixei. Mas essa onda de carinho e afeto me deu um alento, uma força, uma vontade de viver”, completou ela.

Com o dinheiro da vaquinha virtual, a veterana conseguiu ir ao cardiologista e deve ser submetida ao procedimento na próxima semana.

Imara Reis atuou em “Mandala” (1987), na TV Globo, e na novela “Chiquititas” (1998-1999), no SBT.