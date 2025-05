Imagens mostram como está o homem ‘mais tatuado do Brasil’ após 4ª sessão de remoção

O fotógrafo Leandro de Souza, de 35 anos, que já foi conhecido como o “homem mais tatuado do Brasil”, compartilhou os resultados da quarta sessão de remoção de tatuagens que decidiu fazer após se converter ao cristianismo. O influenciador utiliza suas redes sociais para compartilhar crenças religiosas e a evolução do procedimento.

Leandro foi considerado o “Homem mais tatuado do Brasil” em um evento na Expo Tattoo Internacional de Santa Rosa (RS), realizado em 2023. Posteriormente, o influenciador se converteu ao cristianismo e optou por abandonar seu antigo estilo de vida, incluindo a remoção das tatuagens que cobriam seu corpo.

O homem conseguiu a remoção gratuita após seus vídeos viralizarem e chegarem aos responsáveis pela Hell Tattoo, um estabelecimento de Franco da Rocha (SP) – cidade que fica localizada na região metropolitana da capital paulista.

Nas redes sociais, Leandro escreveu que seu rosto está “cada dia mais claro”.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram no ano passado, o fotógrafo revelou que considera a sua história um exemplo do que “não deve ser feito” e incentivou jovens que querem tatuar o rosto a “pensarem bem” na possibilidade.

“Eu me arrependi e hoje tenho um processo para remoção. Eu não teria dinheiro para pagar esse tratamento. Graças a Deus estou tendo essa oportunidade”, pontuou Leandro.

O biomédico esteta Giancarlo Pincelli, responsável pela Hell Tattoo, contou em entrevista à IstoÉ concedida em agosto de 2024 que o tratamento de Leandro levaria cerca de dois anos para terminar.

De acordo com o biomédico, as sessões de Leandro ocorrem a cada 60 dias e, após duas sessões, os resultados foram considerados pela equipe da Hell Tattoo como “impressionantes”. Até o momento, o fotógrafo fez quatro sessões de remoção.

“No Leandro estamos usando lasers para remover tatuagens coloridas e outro para as pretas. Também utilizamos um equipamento que resfria a pele para protegê-la. Quando ele vem, geralmente eu uso três ou quatro tipos de tecnologias diferentes”, afirmou Pincelli na ocasião.