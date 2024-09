Imagens inéditas mostram que Datena acertou a cadeira mais de uma vez em Marçal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 23:57 Para compartilhar:

O jornalismo da TV Cultura divulgou na noite de segunda-feira (16) imagens inéditas da agressão do candidato José Datena (PSDB) ao seu adversário Pablo Marçal (PRTB) no debate do último domingo (15).

No vídeo, após acertar o primeiro golpe, é possível ver Datena jogando a cadeira contra o empresário. Em seguida, Ricardo Nunes (MDB) se junta aos seguranças e produtores da emissora para evitar que o apresentador acertasse Marçal mais uma vez.

Nas imagens, que duram 55 segundos, é possível ver Pablo Marçal trocando ofensas com Datena. Após um corte no vídeo, o coach volta ao púlpito para seguir no debate, é possível notar que ele leva uma mão na região da costela, como se sentisse algum incômodo.

Na sequência, o mediador do debate, Leão Serva, avisa Datena que ele seria expulso. Marçal deixa o palco pela primeira vez, mas volta na sequência. Leão pergunta a ele se o candidato deseja continuar o debate. Marçal decide sair e, ao passar pelo jornalista, relata uma dor forte.

[image or embed]

Pablo Marçal passou a noite no hospital. Em boletim médico, a unidade de saúde informou que o paciente teve traumatismo na região do tórax e no punho, sem maiores complicações. O empresário registrou boletim de ocorrência por agressão. Já a defesa de Datena afirmou que vai fazer uma representação criminal contra o coach por calúnia e difamação, e que tomará medidas contra o candidato do PRTB junto à Justiça Eleitoral.