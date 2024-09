Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 17:10 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, de 34 anos, apareceu nas redes sociais de sua esposa, Natália Toscano, para conversar com fãs após ter sofrido um acidente no sábado, 28.

Hospitalizado, o sertanejo foi filmado com a cabeça enfaixada após ter levado pontos na região. Posteriormente, o sertanejo gravou um vídeo, mostrando como ficou o corte sofrido na cabeça, mostrando também um inchaço no lado esquerdo do rosto.

Confira abaixo: