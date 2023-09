Imagens fortes: guerra faz violência doméstica disparar na Ucrânia

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 05/09/2023 - 15:54 Compartilhe

Números mostram que a violência doméstica aumentou desde o início da guerra na Ucrânia. Uma linha de frente invisível em meio ao conflito, que mostra o impacto da invasão russa na sociedade ucraniana.

A guerra

Segundo a ONU, quase 10 mil civis perderam suas vidas no conflito. Uma reportagem do New York Times revelou que o número de baixas de soldados ucranianos e russos desse o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já seria de cerca de 500 mil.

Autoridades do governo americano, que falaram ao NYT na condição de anonimato, esclareceram que é difícil fazer estimativas precisas do total de mortos e feridos, uma vez que Moscou costuma divulgar números abaixo da realidade e Kiev, por sua vez, não publica dados oficiais.

Segundo a reportagem, as baixas russas seriam de cerca de 300 mil, com 120 mil mortes e entre 170 e 180 mil feridos. As mortes entre os soldados ucranianos estariam próximas de 70 mil, com entre 100 e 120 mil feridos.

A Ucrânia conta com cerca de 500 mil soldados, enquanto a Rússia possui um contingente de 1.330.000, incluindo paramilitares e reservistas, o que seria, aproximadamente, uma proporção de três soldados russos para cada ucraniano. Com população bem maior, Moscou, teoricamente, teria maior facilidade para repor suas baixas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias