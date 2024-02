Imagens espetaculares da lua vulcânica de Júpiter capturadas pela missão Juno da NASA

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/02/2024 - 2:39 Para compartilhar:

A missão Juno da NASA passou a 1.500 quilômetros da terceira maior lua vulcânica de Júpiter no sábado (2), capturando imagens impressionantes do mundo mais vulcânico do nosso sistema solar.

A espaçonave, no terceiro ano de sua missão de registrar o enorme planeta e suas até 95 luas oficialmente reconhecidas, fotografou vulcões ativos lançando enormes chuva de detritos em sua atmosfera muito fina de dióxido de enxofre.

As imagens de tirar o fôlego da lua repleta de crateras e suas centenas de vulcões e lagos de lava podem ser vistas em uma galeria publicada na Sky & Telescope.

Juno, a primeira missão movida a energia solar no sistema solar exterior, fez uma aproximação semelhante à lua mais interna da Galileia em dezembro, e a sua última passagem ocorreu no seu 58º círculo do massivo planeta, durante o qual capturou imagens dos pólos norte e sul de Io, disse a NASA.

A espaçonave estava programada para voar mais sete vezes de distâncias maiores antes do final de sua missão, que monitorou o campo magnético e o interior de Júpiter de longe antes de recentemente se aproximar do gigante gasoso.

“Ao combinar os dados deste sobrevoo com as nossas observações anteriores, a equipe científica da Juno está estudando como os vulcões de Io variam”, disse o principal pesquisador da Juno, Scott Bolton, do Southwest Research Institute em San Antonio, em um comunicado de imprensa da NASA no mês passado.

“Estamos procurando saber com que frequência eles entram em erupção, quão brilhantes e quentes são, como a forma do fluxo de lava muda e como a atividade de Io está ligada ao fluxo de partículas carregadas na magnetosfera de Júpiter.”

Os cientistas também observaram a “importância das forças das marés de Júpiter, que estão implacavelmente comprimindo esta lua torturada”, disse Bolton.

A JunoCam da espaçonave sofreu exposição à radiação durante sua última passagem próxima ao planeta, que foi adulterada por engenheiros que usaram aquecedores internos na câmera para aquecê-la.

lo é um pouco maior que a lua da Terra e apresenta temperaturas superficiais de 202 graus negativos, mas seu interior é aquecido pelas forças das marés do enorme campo gravitacional de Júpiter, alimentando vulcões que podem exceder 3.000 graus, de acordo com Space.com.

Seus vulcões expelem partículas carregadas em uma região de maior concentração de íons e elétrons localizada na órbita de Io, o toro de plasma Io, que se conecta de volta ao planeta através de linhas de campo magnético.

O corpo celeste orbita Júpiter em menos de dois dias terrestres. As últimas passagens de Juno não foram as mais próximas que uma nave espacial já esteve, a missão Galileo supostamente chegou a 180 quilômetros da lua em 2001.

